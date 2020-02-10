Барнаул, , 07:32 — REGNUM Барнаул сегодняшней ночью, 10 февраля, вновь накрыло мощным снегопадом. В связи с этим мэрия краевой столицы проинформировала: на уборку дорог от снега вышли 80 единиц техники. 18 комбинированных дорожных машин, оборудованных передними отвалами и щетками, работают на прометании проезжей части от снега. Предприятие работает в усиленном режиме, смены дорожников будут длиться по 12 часов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, снегопады в Алтайском крае с небольшими перерывами идут уже на протяжении месяца и не раз становились причиной серьёзных нареканий в адрес дорожников и властей.

На фото из канала barnaulwhiner. Так выглядела площадка перед зданием Правительства Алтайского края 9 февраля 2020 года.