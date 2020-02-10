Хайнань, Китай, , 07:32 — REGNUM В провинции Хайнань госпитализирован гражданин России с подозрением на коронавирус.

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Как сообщил официальный русскоязычный туристический портал провинции Хайнань «Хайнань Лайф», мужчина из России около недели чувствовал себя плохо — у него была повышенная температура, насморк, кашель. Поняв, что состояние не улучшается, он сам отправился в больницу, сам оплатил анализ крови и снимок легких (КТ). В ходе исследований у пациента была диагностирована пневмония. Из больницы его уже не отпустили.

Сейчас врачи выясняют, чем заболел пациент-россиянин: обычной пневмонией, которую на Хайнане с его вечной жарой и вечно включенными кондиционерами подхватить не сложно, или новой опасной инфекцией. Россиянин отмечает хороший уход и прекрасную работу медицинского персонала госпиталя. Еду ему приносят три раза в день, постоянно дают таблетки, сиропы. Делают ингаляции и капельницы. По словам россиянина, чувствует он себя неплохо.

Как сообщало ИА REGNUM, аптеки провинции Хайнань прекратили свободный отпуск препаратов «от жара и простуды», чтобы пациенты не занимались самолечением, а сразу обращались в больницу.