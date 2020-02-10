Атланта, США, , 07:26 — REGNUM Жертвами крушения двухмоторного самолета в американском штате Джорджиа стали четыре человека, сообщает 9 февраля WRCB-TV.

Сообщается, что самолет Cessna 501 рухнул в лесистой местности 8 февраля около 10:00 по местному времени. По данным спецслужб, самолет взлетел около 09:45 и направлялся в штат Теннесси.

Тела погибших — трех мужчин и одной женщины — были найдены около полудня того же дня.

Пока не ясно, что могло стать причиной трагедии. Ведется расследование.