Петропавловск-Камчатский, , 07:04 — REGNUM 19 человек, вернувшиеся из Китая, отправлены на карантин на Камчатке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Симптомов заболевания коронавирусом у граждан не выявлено. Тем не менее, под карантином они проведут положенные 14 дней. На коронавирус с начала противоэпидемических мероприятий на Камчатке обследовано более 250 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на коронавирус на Камчатке проверяют не только прибывших из КНР и других стран АТР, но и пассажиров, прилетевших их Хабаровска и Владивостока.