Петропавловск-Камчатский, , 06:52 — REGNUM В Камчатском городе Елизово без воды из-за порыва на водоводе остались более 20 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС региона.

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На место аварии выехал губернатор края Владимир Илюхин. В настоящее время организован подвоз воды в жилой сектор, специалисты устраняют аварию.

Как сообщало ИА REGNUM, жители посёлка Таёжный под Хабаровском трое суток жили без отопления и воды из-за аварии.