Благовещенск, , 06:51 — REGNUM В Благовещенске в отношении двух сотрудниц Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Амурской области возбуждены уголовные дела за получение взятки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК по Приамурью.

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По версии следствия подозреваемые с 2015 и до июля 2019 года получали в виде взяток денежные средства за совершение действий, обусловленных выполнением должностных обязанностей. В общей сумме они получили более 200 тыс. рублей.

Основанием для возбуждения уголовных дел послужило расследование другого подобного преступления. В настоящее время следствие выясняет все обстоятельства совершения преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правоохранительным органам удалось уличить главу Приамурского Росреестра в получении взятки.