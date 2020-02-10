Ленск, Якутия, , 06:43 — REGNUM В Ленске Якутии 9 февраля провалилась под тяжестью снега крыша двухэтажного дома.

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В результате обрушения по счастливой случайности никто не пострадал. Городские власти пообещали, что жильцов аварийного дома расселят в ближайшее время, передает телеканал «Якутия 24».

Снегом завалило чердак дома.

Как сообщало ИА REGNUM, часть стены многоквартирного четырёхэтажного жилого дома обрушилась в Саратове в марте 2019 года.