Ленск, Якутия, 10 февраля 2020, 06:43 — REGNUM В Ленске Якутии 9 февраля провалилась под тяжестью снега крыша двухэтажного дома.
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В результате обрушения по счастливой случайности никто не пострадал. Городские власти пообещали, что жильцов аварийного дома расселят в ближайшее время, передает телеканал «Якутия 24».
Снегом завалило чердак дома.
Как сообщало ИА REGNUM, часть стены многоквартирного четырёхэтажного жилого дома обрушилась в Саратове в марте 2019 года.