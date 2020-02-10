Владивосток, 10 февраля 2020, 06:07 — REGNUM В понедельник, 10 февраля, в аэропорту Владивостока оказались отменены пять авиарейсов на азиатское направление, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Данная информация доступна на официальном сайте аэропорта Владивосток. Так, оказались отменены рейсы JS 272 авиакомпании Air Koryo Владивосток — Пхеньян, U6 747 авиакомпании Уральские авиалинии Владивосток — Саппоро, S7 6255 авиакомпании S7 Airlines Владивосток — Гонконг, EU 1820 авиакомпании Chengdu Airlines Владивосток — Харбин, U6 803 авиакомпании Уральские авиалинии Владивосток — Пекин/Кэпитал Интл.
Остальные рейсы в аэропорту Владивостока выполняются по расписанию.
Как сообщало ИА REGNUM, Росавиация запретила российским авиакомпаниям с 14 февраля выполнять чартерные рейсы в Китай.