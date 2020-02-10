Владивосток, , 05:53 — REGNUM Уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными» возбуждено в городе Артем Приморского края, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Ранее в СМИ распространилась информация о жестоком обращении с животными, зафиксированном местными жителями в частном домовладении по улице Солнечной.

Сообщалось, что хозяин дома держит у себя большое количество истощенных собак. Соседи наблюдали на дворе лужи крови и емкости с мясом.

После проведения предварительной проверки дознавателем полиции возбуждено уголовное дело. Сотрудники проводят необходимые в таких случаях следственные действия.

Напомним, наказание по статье 245 ч.1 предусматривает лишение свободы сроком до трех лет.