Артём, Приморский край, , 05:52 — REGNUM Полицейские в Приморье провели проверку сообщений, распространяемых в социальных сетях о жестоком обращении с животными в собачьем приюте города Артём, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приморью.

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Сотрудники полиции побывали на территории частного домовладения, расположенного по улице Солнечной в городе Артёме, где функционирует частный приют для собак. Дознавателем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации (Жестокое обращение с животными).

«Проводятся необходимые следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы», — пояснили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту убийства кошки и трёх котят в Москве заведено уголовное дело.