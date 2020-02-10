Петропавловск-Камчатский, , 05:40 — REGNUM Шторм с 10-метровыми волнами ожидают у восточного побережья Камчатки. Штормить будет в ближайшие двое суток — 10, 11 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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10 февраля днём в северо-западной части Тихого океана, юго-западной части Берингова моря и вдоль юго-восточного побережья Камчатки будет наблюдаться опасное волнение — 8 — 10 метров. Явление сохранится до конца суток 11 февраля. В региональном управлении МЧС сообщили также, что все суда, которые находятся в указанных районах, получили рекомендации укрыться в безопасных бухтах.

Как сообщало ИА REGNUM, 2020 год Камчатка встретила сильной метелью и штормовым ветром.