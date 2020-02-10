Барнаул, , 05:16 — REGNUM Прогнозы синоптиков о возобновлении снегопадов в Алтайском крае оправдались. В ночь на 10 февраля осадки возобновились. После двух дней плюсовой температуры сугробы в Барнауле заметно осели, но к утру вновь всё запорошило снегом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Утро в барнаульском дворе Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Существует большая вероятность схода снега с крыш и козырьков подъездов. По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, в течение 10 февраля в регионе возможен мокрый снег с дождем, переходящий в снег, местами сильный, гололедные явления, отложение мокрого снега, метели, усиление ветра по югу до 18 м/с. На дорогах сильная гололедица, снежные заносы. Похолодание.

Утро в Барнауле Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

«Переменчивая погода на территории региона и обильное выпадение снега привело к тому, что на крышах домов образовались толстые снежные покровы, которые оказывают сильное давление на конструкции кровли. Специалисты Главного управления МЧС России по Алтайскому краю призывают управляющие компании и владельцев частных домовладений своевременно и регулярно производить очистку от снега крыши зданий, а граждан — к осторожности на улице», — сказано в официальном сообщении спасателей.

Барнаул. Утро. Деревья в снежных кружевах Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Они также дали советы гражданам:

ГУ МЧС по Алтайскому краю «Если услышали подозрительный шум сверху — нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега, ледяной глыбы или сосулек. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырёк крыши послужит укрытием. Ни в коем случае нельзя проходить вдоль здания за оградительной лентой».

Барнаул. Яблоня под снегом Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Как уже сообщало ИА REGNUM, снегопады на Алтае идут с небольшими перерывами уже более месяца и неоднократно становились причиной нарекания к работе властей и дорожных служб. ИА REGNUM ведёт трансляцию.

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