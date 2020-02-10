Биробиджан, , 05:14 — REGNUM В Еврейской автономной области следственные органы возбудили уголовное дело о клевете после обращения предпринимателя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

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Предприниматель рассказал правоохранителям, что неизвестные лица в сети интернет распространяют заведомо ложные сведения о его предприятии: в популярном мессенджере говорится о якобы не соблюдении на предприятии санитарно-эпидемиологических норм — эта информация стала доступна широкому кругу лиц.

После проведения доследственной проверки, дознаватель МОМВД «Биробиджанский» возбудил уголовное дело по ст. 128.1 УК РФ (Клевета). В настоящее время полиция ищет автора и распространителя ложного контента. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в 500 тыс. рублей или обязательных работ на срок 160 часов.

Как сообщало ИА REGNUM, обвиняемый в убийстве пациентов кировский медбрат-анестезиолог заявил о клевете и попросил помощи от правоохранителей.