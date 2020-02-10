Хайнань, Китай, , 05:09 — REGNUM Свободный отпуск препаратов от жара и простуды прекратили аптеки провинции китайской провинции Хайнань. Мера введена властями провинции для того, чтобы граждане не занимались самолечением, а при первых же симптомах любого простудного заболевания немедленно обращались в больницу. Там квалифицированные врачи сами определят — просто простуда у пациента или коронавирус.

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Как сообщил официальный русскоязычный туристический портал провинции Хайнань Хайнань Лайф, запрещена продажа даже тех препаратов от «жара и простуды», которые не маркетируются в данном качестве напрямую, а имеют подобное назначение только в инструкции. Власти предупреждают: при всём неудобстве для пациентов только так можно выявить всех носителей коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с распространением коронавируса в Китае введено ограничение передвижения между городами, в городах, блокируются даже отдельные кондоминиумы. Власти страны намерены добиться коренного перелома в борьбе с болезнью в течение двух недель.