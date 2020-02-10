Магадан, Магаданская область, , 04:50 — REGNUM В Магадан 10 февраля вернулись трое из восьми детей-спортсменов, попавших в ДТП по дороге в аэропорт под Новокузнецком, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Колымы.

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Решение о возращении остальных ребят будет принято после окончательного заключения врачей о том, что их здоровью ничего не угрожает. Вместе с подростками остался тренер и специалист департамента физической культуры и спорта Магаданской области.

«Детям оказывается вся необходимая помощь и поддержка. И так будет до самого возвращения домой. Спасибо Сергею Цивилёву и администрации Кемеровской области за содействие и поддержку», — сказал губернатор Колымы Сергей Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля в ДТП на автодороге в Новокузнецком районе получили травмы несколько детей-спортсменов из Магаданской области. Столкновение микроавтобуса, в котором ехали спортсмены, произошло из-за выехавшего на полосу встречного движения легкового автомобиля. В автобусе было восемь детей от 12 до 14 лет и тренер. Спортсмены были госпитализированы, у двоих диагностированы травмы средней тяжести, у остальных ссадины и ушибы. Водитель легкового авто от полученных травм скончался на месте.