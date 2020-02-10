Биробиджан, , 04:52 — REGNUM В Еврейской автономной области надзорный орган выявил нарушение исполнения законодательства о безопасности дорожного движения — как оказалось, водитель школьного автобуса состоял на учёте у нарколога, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

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Водитель, страдающий алкогольной зависимостью, был выявлен в ходе проверки, проведённой прокуратурой Еврейской автономной области. Водитель имел допуск к управлению транспортными средствами категории Д, на школьном автобусе осуществлял перевозку учащихся, при этом он состоял на учёте у нарколога как алкоголик. Это заболевание является противопоказанием к управлению транспортным средством и ставит под угрозу жизнь и здоровье детей.

Прокуратура обратилась в суд с заявлением о прекращении данному водителю права на управление автобусом.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовным делом закончилась поездка пьяного водителя школьного автобуса в Омске.