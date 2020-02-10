Якутск, , 04:31 — REGNUM В Сунтарском районе Якутии госинспектор охраны природы добыл на особо охраняемой территории более 20 особей пушного зверя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Читайте также: В автомобиле егеря в Подмосковье были обнаружены убитые краснокнижные рыси

Из данных прокурорской проверки следует, что находясь при исполнении, инспектор охраны природы, без соответствующего разрешения добыл более 20 соболей.

Возбуждено уголовное дело за незаконную охоту. Инспектор уволен в связи с утратой доверия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье возбуждено уголовное дело после обнаружения в машине егеря двух убитых краснокнижных рысей.