Пекин, , 04:18 — REGNUM Количество жертв коронавирусной инфекции 2019-nCoV в Китайской Народной Республике увеличилось до 908 человек. Об этом сообщила Национальная комиссия здравоохранения (NHC), передает Reuters.

NHC заявила, что число летальных случаев от коронавируса в Китае на конец воскресенья увеличилось на 97 до 908.

По всему Китаю зарегистрировано 3 062 случаев заражения вирусом, в результате чего общее число заболевших достигло 40 171.

Как сообщало 9 февраля ИА REGNUM, число жертв коронавируса в Китае достигло 812 человек.

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