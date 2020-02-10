Хабаровск, , 04:10 — REGNUM В Хабаровске разыскивают маньяка, нападающего на женщин с ножом в Южном округе краевой столицы. От действий преступника уже пострадали две девушки — неизвестный, по описанию один и тот же человек, нанёс им ножевые ранения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по Хабаровскому краю.

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В социальных сетях Хабаровска царит паника. Людям страшно. Жители Южного округа сами организовали дежурство, чтобы не допустить более нападений. Преступник даже не пытается грабить своих жертв, что заставляет сомневаться в его психически нормальном состоянии.

УМВД разослало ориентировки и фоторобот преступника. На протяжении суток, всех, похожих на него по описанию мужчин, задерживали и доставляли в полицию. Но поймать маньяка пока не удаётся.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магадане погиб врач, который подрабатывал таксистом. Мужчина был убит.