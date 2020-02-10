Якутск, , 04:08 — REGNUM В Якутске перепрофилируют санаторий «Абырал» («Благодеяние») для наблюдения за прибывающими из Китая пассажирами. Карантин будет длиться две недели.

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«Продолжаются противоэпидемические мероприятия против завоза коронавируса. Определен пункт обследования на весь перечень возможных возбудителей инфекции — санаторий «Абырал». Все граждане, прибывающие из КНР, будут находиться в течение двух недель в этом пансионате», — пишет ИА SakhaNews.

По данным минздрава Якутии, случаев коронавируса в республике пока не обнаружено.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае 59 граждан Китая остаются под медицинским наблюдением.