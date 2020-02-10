Абуджа, , 03:50 — REGNUM Жертвами ДТП с пассажирским автобусом на юго-западе Нигерии стали шесть человек, сообщает Xinhua со ссылкой на полицию страны.

Сообщается, что водитель автобуса, следовавшего по трассе штата Осунь, потерял управление, в результате чего автомобиль свалился в проходящую вдоль дороги траншею.

В результате аварии шесть человек погибли, еще девять пассажиров получили ранения.

Аварии на дорогах в Нигерии часто заканчиваются смертельными случаями из-за плохого качества дорожных покрытий и опасным вождением.