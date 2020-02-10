Таллин, , 03:00 — REGNUM На Эстонию надвигается сильный шторм, который грозит оборвать линии электропередачи, повалить деревья и помешать судоходству. Об этом посольство России в Эстонии сообщило на своей странице в Facebook.

«Рекомендуем сделать запасы продуктов питания и питья, следить за оперативными прогнозами погоды и оповещением населения», — говорится в сообщении ведомства.

По данным посольства, на островах Хийумаа и Сааремаа, в Харьюском Ляэнеском и Пярнуском уездах 9 февраля, ожидаются в континентальной части порывы ветра до 15, на побережье — до 22 м/с.

В ночь на 10 февраля, в континентальной части страны ожидаются порывы ветра до 20 м/с, а на побережье до 27 м/с, предупредили в посольстве РФ.