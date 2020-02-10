Владивосток, , 02:54 — REGNUM С момента введения постановления главного санитарного врача России о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции, в Приморье остаются под наблюдением граждане КНР, прибывшие из Китая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управлению Роспотребнадзора по Приморью.

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В настоящее время под медицинским наблюдением в Приморье находятся 59 граждан КНР. Признаков заболевания новой коронавирусной инфекцией у них не выявлено.

Как сообщало ИА REGNUM, 812 человек стали жертвами нового заболевания, ещё порядка 34 тысяч человек заразились коронавирусной инфекцией. В 15 процентах случаев заболевание протекает в тяжёлой форме, однако, значительное число людей полностью вылечивается.