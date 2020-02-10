Ухань, Китай, , 02:33 — REGNUM Число летальных исходов от заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV в провинции Китая Хубэй возросло до 871. Об этом сообщили в комитете здравоохранения по региону.

Также сообщается, что в провинции Хубэй число зараженных коронавирусом достигло 29 631 человек. На данный момент 1795 пациентов были выписаны из больниц.

Как сообщало 9 февраля ИА REGNUM, число умерших от заражения новым коронавирусом в провинции Хубэй достигло 780 человек.

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