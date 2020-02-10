Владивосток, , 02:53 — REGNUM С 1 января по 9 февраля 2020 года в Приморье при прохождении пунктов пропуска через государственную границу досмотрено более 140 тысяч человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Приморью.

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В рамках предупреждения завоза в Россию коронавирусной инфекции, на пунктах пропуска через границу проводится тотальный контроль всех въезжающих, а лица, в отношении которых возникают подозрения, направляются на дополнительное лабораторное обследование.

К настоящему времени с начала года специалистами управления Роспотребнадзора по Приморью досмотрено 140 735 человек, прибывших из-за рубежа. Случаи подозрения на заболевание новой коронавирусной инфекцией подтверждений не находили.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае количество жертв от коронавирусной инфекции достигло 812 человек, число инфицированных превысило 34 тысячи.