Москва, , 02:24 — REGNUM Конкретные шаги по улучшению российско-американских отношений предсказать пока не представляется возможным, поскольку американские коллеги все еще не готовы договариваться заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «Российской газете».

Комментируя происходящее на заседаниях группы по разрешению спорных вопросов между США и РФ, Лавров сравнил их со «сказкой про белого бычка». По словам министра, за последние несколько лет прошло около 12−13 заседаний, на которых «российский представитель зачитывал своему американскому коллеге перечень проблем, неприемлемых действий со стороны американской администрации», куда входили и вопросы захвата дипсобственности РФ, и вопросы сокращения сотрудников дипломатического корпуса РФ в США, и вопросы похищения российских граждан. В ответ американская раз за разом начинала рассуждения о том, что Москва должна перестать вмешиваться в дела Вашингтона, «потому что все взаимосвязано, и не бывает наказания без преступления».

Новый посол США в России заявил о намерении улучшить отношения между двумя странами, но пока ничего не изменилось, отметил Лавров.

«Перспективы конкретных шагов весьма туманны», — считает глава МИД РФ.

По словам министра, начал возобновляться диалог по контртерроризму: США несколько раз предоставляли России информацию, позволившую предотвратить теракты на территории России, Москва также передает Вашингтону соответствующую информацию.

Однако принятия совместного заявления по борьбе с терроризмом так и произошло, поскольку к приезду главы внешнеполитического ведомства «они опять что-то не успели согласовать».

«Трудно сейчас с нашими американскими партнерами работать конкретно», — резюмирует Лавров.

Напомним, 10 февраля в России отмечается День дипломатического работника.