Владивосток, , 02:52 — REGNUM По данным, приведённым китайской стороной, в приграничной с Россией провинции Хэйлунцзянь по состоянию на утро 8 февраля зарегистрирована очередная смерть от коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Приморью.

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Таким образом, это уже пятая зарегистрированная в провинции смерть от воздействия коронавирусной инфекции. Кроме того, в провинции Хэйлунцзянь также зарегистрировано 295 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в России по состоянию на 9 февраля новых случаев заражения коронавирусной инфекцией не выявлено.