Владивосток, , 02:08 — REGNUM Первореченский районный суд Владивостока приговорил к 3 годам и 4 месяцам отбывания в колонии общего режима гражданина, который длительное время занимался мошенничеством, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой прокуратуры.

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Так, по версии следствия, мужчина, представляясь работником крюинговой компании предлагал лицам, заинтересованным в трудоустройстве на торговый или рыбодобывающий флот, содействие в оформлении документов за 15 тысяч рублей. Получив деньги, он не намеревался исполнять взятые на себя обязательства. В период с июня по декабрь 2017 года таким образом ему удалось похитить у граждан более 600 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил. Ущерб взыскан судом в полном объёме.

Как сообщало ИА REGNUM, директор туристической фирмы в Сургуте обманула своих клиентов на 1,8 млн рублей.