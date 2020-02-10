Чикаго, США, , 00:45 — REGNUM Ограбление в китайском квартале Чикаго закончилось смертью двух мужчин, сообщает 9 февраля Chicago Sun-Times.

Как стало известно, вооруженный мужчина подошел к стоящим на парковке людям и попытался ограбить их. Мужчины 38 и 39 лет попытались оказать сопротивление в результате чего оба были убиты выстрелами в голову. Женщина выполнила требования грабителя и осталась жива.

Злоумышленник покинул место преступления, но вскоре был задержан правоохранителями. В настоящее время полицией выясняются все обстоятельства произошедшего.