Бейрут, , 00:32 — REGNUM Два ливанских солдата были убиты и еще трое ранены во время погони за угнанным автомобилем на северо-востоке страны, сообщает Xinhua со ссылкой на национальные СМИ.

Инцидент произошел в городе Хермел, где к поискам угнанного автомобиля подключились военнослужащие ливанской армии. В результате стрельбы из машины, которую преследовали солдаты, были ранены пятеро военнослужащих, двое из них погибли.

Стрелявший преступник был ликвидирован ответным огнем. Водитель арестован.

Атаку на ливанскую армию подтвердил премьер-министр Ливана Хасан Диаб.