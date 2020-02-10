Ростов-на-Дону, , 00:07 — REGNUM Несколько часов понадобилось спасателям, чтобы потушить крупный пожар на улице Врубовой в Ростове-на-Дону. В результате огонь уничтожен склад лесоторговой продукции, сообщили ИА REGNUM в городском управлении по делам ГО и ЧС.

По имеющимся данным, в здании склада загорелись радиаторы и масляная краска. При этом в помещении были обнаружены кислородные баллоны. Чтобы добраться до очага возгорания, спасателям пришлось разобрать крышу здания.

ИА REGNUM напоминает, что сообщение о возгорании в экстренные службы поступило 9 февраля около 13:20 мск. В 17:40 мск пожар, площадь которого составила 200 кв. метров, был ликвидирован.

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