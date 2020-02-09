Сыктывкар, , 23:42 — REGNUM Аэропорт Усинска в Коми, где совершил жесткую посадкусамолет Boeing, работал в штатном режиме и был полностью готов к принятию судов. Об этом 9 февраля сообщил генеральный директор «Комиавиатранса» Алексей Фесенко.

«На момент приземления самолёта аэропорт Усинска работал в штатном режиме и был полностью готов к принятию судов», — сказал он, добавив, что за последние два года не поступало замечаний по состоянию аэропорта.

Как сообщало ИА REGNUM, пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска в Коми. Воздушное судно приземлилось на брюхо. В результате происшествия пострадала женщина, которая с жалобой на боль в колене обратилась к медикам.

Глава Коми Сергей Гапликов взял под личный контроль ход расследования причин жёсткой посадки самолёта.

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