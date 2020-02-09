Радужный, , 23:07 — REGNUM В городе Радужный Владимирской области произошло возгорание производственного помещения мебельного цеха, площадь пожара составила 1600 кв. метров. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба МЧС России по региону.

Отмечается, что информация о возгорании поступила на пульт дежурного Центра управления в кризисных ситуациях ведомства в 20:00 (мск).

«Пострадавших нет. К ликвидации последствий пожара привлекались 12 единиц техники, 35 человек», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ростове-на-Дону загорелся склад лесоторговой продукции, площадь пожара составила 200 кв. метров.

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