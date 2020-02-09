Сыктывкар, 9 февраля 2020, 22:42 — REGNUM Транспортная прокуратура начала проверку по факту жесткой посадки самолета Boeing 737 авиакомпании UTair в аэропорту Коми, сообщили 9 февраля в надзорном ведомстве.
«Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о защите прав пассажиров и безопасности полетов», — сообщили в ведомстве.
Как сообщало ИА REGNUM, пассажирский самолет авиакомпании UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска в Коми. Boeing-737 приземлился на брюхо. В результате происшествия пострадала женщина, которая с жалобой на боль в колене обратилась к медикам.
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