Киев, 9 февраля 2020, 22:26 — REGNUM На Украине в комнате на шестом этаже девятиэтажного общежития произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
ЧП произошло в воскресенье, 9 февраля, в г. Днепр (бывший Днепропетровск). По последним данным, в результате происшествия пострадали и были госпитализированы пять человек.
«По адресу проспект Слобожанский, 106 в комнате на шестом этаже девятиэтажного общежития семейного типа возник пожар», — говорится в сообщении.
Пожарные, прибывшие на место ЧП, ликвидировали возгорание.
В настоящее время выясняются причины пожара.
Читайте также: На Украине загорелся многоэтажный дом, есть погибшие