Киев, , 22:26 — REGNUM На Украине в комнате на шестом этаже девятиэтажного общежития произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

ЧП произошло в воскресенье, 9 февраля, в г. Днепр (бывший Днепропетровск). По последним данным, в результате происшествия пострадали и были госпитализированы пять человек.

«По адресу проспект Слобожанский, 106 в комнате на шестом этаже девятиэтажного общежития семейного типа возник пожар», — говорится в сообщении.

Пожарные, прибывшие на место ЧП, ликвидировали возгорание.

В настоящее время выясняются причины пожара.

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