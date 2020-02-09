Дамаск, , 22:27 — REGNUM В трех провинциях Сирии, находящихся в зоне идлибской зоны деэскалации, незаконные вооруженные группировки боевиков совершили 20 обстрелов девяти населенных пунктов. Об этом 9 февраля сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

Он уточнил, что атакам подверглись девять населенных пунктов, расположенных в провинциях Латакии, Идлиб и Хама.

Боренков также призвал командиров незаконных вооружённых формирований отказаться от провокаций и выбрать «путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля подразделения российских военных в Сирии провели воздушное и наземное патрулирование по маршрутам в провинции Алеппо, провинции Ракка, провинции Хасеке.

Читайте ранее в этом сюжете: Российские военные провели патрулирование в Сирии — Минобороны