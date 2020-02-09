Кемерово, , 22:08 — REGNUM До 38 человек увеличилось число пострадавших в результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика в Кемеровской области. Об этом сообщили ТАСС в Центре медицины катастроф Кузбасса.

«23 человека направлены на амбулаторное лечение, 15 пострадавших госпитализированы», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в результате ДТП погибли два человека.

Как передавало ИА REGNUM, 9 февраля в Кемеровской области столкнулись пассажирский автобус и грузовик. ДТП произошло на 60-м километре автотрассы «Кемерово — Анжеро-Судженск».

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