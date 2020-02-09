Курск, 9 февраля 2020, 20:41 — REGNUM В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Курской области, погибли три человека. Об этом 9 февраля сообщили в пресс-службе местного МВД.
«По предварительным данным, произошло столкновение автомобилей Lada Kalina и «КамАЗ». В результате ДТП трое погибших из автомобиля Lada Kalina», — подчеркнули в отделении полиции.
Трагедия произошла на трассе Курск-Щигары. Помимо погибших еще один человек серьезно пострадал, он был экстренно госпитализирован.
Причины инцидента выясняются.
Ранее ГУ МЧС по региону распространило предупреждение об ухудшении погоды, в частности об увеличении порывов ветра, которые могут достигать 19 метров в секунду.
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