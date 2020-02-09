Сыктывкар, 9 февраля 2020, 20:19 — REGNUM Жесткая посадка самолета Вoeing 737−500 авиакомпании UTair в аэропорту Усинска республики Коми произошла из-за резкого непрогнозируемого сдвига ветра, сообщили в авиакомпании.
Отмечается, что благодаря оперативным и высокопрофессиональным действиям экипажа воздушное судно удалось удержать на полосе до полной остановки.
В авиакомпании добавили, что подлом основных стоек шасси лайнера произошел уже на взлетно-посадочной полосе.
Как сообщало ИА REGNUM, пассажирский самолет авиакомпании UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. Boeing-737 приземлился прямо на брюхо.
Всего на борту воздушного судна находились 94 человека. Предварительными версиями ЧП являются поломка шасси самолета и плохие погодные условия. К медикам за помощью обратилась только одна пассажирка с жалобой на боль в колене.
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