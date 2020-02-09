Кемерово, , 19:54 — REGNUM В Кемеровской области создали оперативный штаб для расследования обстоятельств столкновения пассажирского автобуса и грузовика, в результате которого по меньшей мере погибли два человека и 29 пострадавших подучили телесные травмы. Об этом 9 февраля сообщил губернатор области Сергей Цивилёв на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

»Для того, чтобы разобраться во всех обстоятельствах ДТП, вместе с представителями правоохранительных органов организован оперативный штаб», — говорится в сообщении.

Глава региона также проинформировал, что все пострадавшие были оперативно доставлены в медицинское учреждение, состояние двух поступивших в больницу пациентов оценивается медиками как тяжелое.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ГИБДД, в общей сложности за медицинской помощью обратились 29 человек.

Напомним, 9 февраля на 60-м километре автотрассы «Кемерово — Анжеро-Судженск» произошло лобовое столкновение пассажирского автобуса и грузовика. В результате лобового столкновения автобуса и грузовика погибли два человека, водитель фуры, житель Алтайского края, скончался на месте ДТП, пострадавшая женщина — во время операции.

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