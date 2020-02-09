Пенза, , 19:35 — REGNUM Две жительницы Пензы, рассчитывая на доход от операций с криптовалютой, пострадали от мошенников. Одной из них было 38 лет, другой — 73 года. По сообщению пресс-службы Управления МВД по Пензенской области, в общей сложности ущерб составил более 5 млн рублей.

В одной из социальных сетей женщины обнаружили объявление о возможности дополнительного заработка: перейдя по ссылке и заполнив анкету, по инструкциям менеджера было предложено создать личный кабинет и пополнить счет.

Впоследствии вывести или обналичить средства уже не удалось.

Одна из пострадавших потеряла 2 млн 555 тыс. рублей, вторая — 2 млн 495 тыс. рубле.

Сотрудниками полиции устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.