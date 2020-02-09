Берлин, , 19:25 — REGNUM В результате действий циклона на северо-западе Германии возникли проблемы с авиационным и железнодорожным сообщением, об этом 9 февраля сообщает агентство DPA.

В результате неблагоприятных погодных условий пришлось отменить ряд рейсов, в частности в аэропорту Дюссельдорфа отменили аж 111 взлетов и посадок.

По данным журналистов издания, в аэропорту Франкфурта-на-Майне отменили порядка 100 рейсов.

Поступают также сообщения об отмене рейсов практически во всех крупных аэропортах страны — в Гамбурге, Берлине, Ганновере, Дортмунде, Кельне, Штутгарте.

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