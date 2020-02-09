Кабул, , 19:24 — REGNUM В Афганистане у полицейского управления взорвался заминированный автомобиль. Об этом, как передает Anadolu Ajansi, сообщил журналистам начальник местной полиции Исмаил Эхрилвак.

По его словам, теракт произошел 9 февраля в районе Гиришик провинции Гильменд. Эхрилвак уточнил, что в результате взрыва погибли шесть сотрудников полиции.

Ответственность за кровавую акцию пока не взяла на себя ни одна террористическая организация.

Как передавало ИА REGNUM, 9 февраля официальный представитель американских сил в Афганистане (USFOR-A) полковник Сонни Леггетт заявил журналистам, что в результате перестрелки в афганской провинции Нангархар погибли двое военнослужащих США, ещё шестеро получили ранения.

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