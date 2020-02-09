Кемерово, , 19:11 — REGNUM Количество пострадавших в результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика в Кемеровской области увеличилось до 29. Об этом 8 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ГИБДД.

Отмечается, что в общей сложности за медицинской помощью обратились 29 человек. На данный момент, медиками устанавливается тяжесть телесных повреждений.

Напомним, 9 февраля на 60-м километре автотрассы «Кемерово — Анжеро-Судженск» произошло лобовое столкновение пассажирского автобуса и грузовика. По предварительным данным, водитель фуры Isuzu, не справившись с управлением, совершил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с междугородним пассажирским автобусом MAN, совершавшим рейс из Анжеро-Судженска в Кемерово.

В результате трагедии погибли два человека, водитель фуры скончался на месте ДТП, пострадавшая женщина — во время операции.

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