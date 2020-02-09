Донецк, 9 февраля 2020, 18:58 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) снова обстреляли поселок шахты 6/7 на северо-западе Горловки. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщил руководитель городской администрации Иван Приходько.
«Обстрел поселка шахты 6/7, — сказал Приходько. — Населенный пункт обесточен».
О жертвах и пострадавших не сообщается.
Напомним, 8 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что поселок шахты 6/7, расположенный на северо-западе Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР), обстреляли представители вооруженных сил Украины.
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