Тюмень, , 18:41 — REGNUM В Тюмени обнаружен убитым 29-летний мужчина, известный своей стрельбой в торговом центре «Кристалл» летом прошлого года. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ, сообщает пресс-служба СУ СКР .

Погибший был убит выстрелом голову. Следствие выясняет все обстоятельства преступления.

Напомним, 3 июля 2019 года в ТРЦ «Кристалл» между четырьмя посетителями торгового центра среди бела дня произошёл бытовой конфликт, в результате которого один из участников произвёл выстрелы из травматического пистолета. Затем все они умчались с места преступления на автомобилях Range Rover и Mercedes. Пострадавших не было, зато было немало напуганных. Как пояснял ныне убитый, стрельба из «травмата» в ТРЦ возникла в ходе бытового конфликта.

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