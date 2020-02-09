Париж, , 18:28 — REGNUM В Париже из-за приближающегося урагана закрыта для посещения туристами Эйфелева башня. Об этом сообщила администрация Эйфелевой башни на странице в соцсети Twitter.

«Из-за сильного ветра … Эйфелева башня в настоящий момент закрыта», — отмечается в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 9 февраля французская метеорологическая служба Meteo France сообщила, что в 35 департаментах на севере Франции в связи с приближением урагана «Сиара» объявлен «оранжевый», предпоследний, уровень опасности.

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