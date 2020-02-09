Горно-Алтайск, , 18:13 — REGNUM В Республике Алтай 23 учащихся школы-интерната госпитализированы в инфекционное отделение республиканской больницы с подозрением на аденовирус. Об этом написал на своей странице в соцсети «Вконтакте» глава региона Олег Хорохордин.

По его словам, дети почувствовали себя плохо после поездки на отдых на турбазу.

«Кто именно в этом виноват и почему так получилось — уже разбирается созданная по моему поручению межведомственная комиссия. В школе-интернате на данный момент проведены все дезинфекционные мероприятия», — отметил он.

Глава поручил министерству здравоохранения республики оказать детям необходимую медицинскую помощь. Министр образования отчитается о произошедшем в понедельник, 10 февраля.

Напомним также, на минувшей неделе заболеваемость ОРВИ в регионе выросла в полтора раза. Как сообщало ИА REGNUM, из-за отсутствия на занятиях более 20% учеников, на карантин закрыты 13 школ.

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