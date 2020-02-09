Усинск, Коми, , 17:23 — REGNUM Глава Коми Сергей Гапликов взял под личный контроль ход расследования причин жёсткой посадки самолёта Boeing-737 авиакомпании «ЮТэйр» в аэропорту Усинска. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба главы республики.

«Необходимо разобраться в произошедшем, и мы обязательно приложим для этого все необходимые усилия. Я уже дал соответствующие поручения, взял ситуацию на личный контроль», — отметил Гапликов.

В пресс-службе уточнили, что никто из пассажиров и членов экипажа борта не пострадал. В медицинское учреждение обратился только один человек с легкой травмой колена, от госпитализации он отказался.

Подчеркивается, на время устранения последствий происшествия работа аэропорта в Усинске временно приостановлена.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля пассажирский самолет авиакомпании «ЮТэйр» совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. Boeing-737 приземлился прямо на брюхо. На его борту находились 94 человека — пассажиры и члены экипажа. Предварительными версиями ЧП являются поломка шасси самолета и плохие погодные условия.

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