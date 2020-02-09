Канберра, , 16:41 — REGNUM Проливные дожди в Австралии помогли справиться с одним стихийным бедствием, приведя к другому. Об этом 9 февраля сообщает The Washington Post.

По данным журналистов, лесные пожары, бушевавшие на протяжении 74 дней, в результате которых было уничтожено 500 тыс. гектаров земли, были потушены сильными ливнями, которые, в свою очередь, привели к наводнению.

Как отмечают журналисты издания, на восточном побережье Австралии всего за несколько дней осадков выпало больше, чем когда-либо за последние 50 лет. Спасательные службы страны мобилизованы для преодоления последствий наводнения.

Читайте ранее в этом сюжете: Лесные пожары в Австралии привели к угрозе исчезновения коал